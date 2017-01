Albstadt Allein die Gnade und allein der Glaube?

Am Donnerstag, 19. Januar, prüft der Truchtelfinger Pfarrer Christoph Grosse im Rahmen des Kurses "vergnügt. erlöst. befreit. einfach evangelisch." eine von Luthers Antworten und fragt "Allein aus Gnade?". Der Abend ist einer von vieren, an denen wesentliche Gehalte der Reformation zur Sprache kommen, und zwar kurzweilig, interessant, aufgelockert, ohne oberflächlich zu sein, dazu mit aktuellen Bezügen: Immer wieder werden aus biblischen Geschichten und Luthers Erfahrungen Verbindungen zum heutigen Alltag gezogen. Theologische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Inhalte: Am ersten Kursabend, dem 19. Januar, heißt das Thema "Allein die Gnade", am 16. Februar "Allein Christus", am 16. März "Allein der Glaube" und am 27. April "Allein die Schrift". Es müssen nicht alle vier Abende besucht werden. Anmeldungen unter Telefon 07432/5136 erleichtern die Planung, Interessenten können sich sich aber auch spontan entscheiden. Kursort ist das Evangelische Gemeindehaus in der Truchtelfinger Holdertalstraße, Beginn immer um 19.30 Uhr, die Teilnahme kostenlos.