Albstadt Alle wollen wir mit: Siehste, August, siehste?

Um all das in Schuss zu halten, hat die Wehr gleich mehrere Werkstätten – und jede Menge Papierkram zu erledigen. "Wenn wir unsere Ausrüstung anhaben, wiegen wir 23 Kilogramm mehr", verrät Adam. "Und dann müssen wir vielleicht noch einen Erwachsenen mit 80 Kilogramm tragen." Dafür fällt es den Albstädter Wehrleuten ganz leicht, ein umgestürztes Auto wieder umzudrehen, seit sie eine Hebel-Methode mit Hilfe einfacher Leitern ausgetüftelt haben: Auf die Findigkeit seiner Kollegen ist der Stadtbrandmeister richtig stolz.

Viele Schläuche, Geräte, das Fern-Thermometer und die 9000 Euro teure Wärmebildkamera, die man ruhig fallen lassen kann – das macht ihr gar nichts aus – haben Niklas und Dennis gesehen und ausprobieren dürfen. Jetzt wollen sie ins Feuerwehrauto.

Aber in welches? 33 Fahrzeuge hat die Albstädter Wehr, und die beiden fangen klein an: Vom Mannschaftstransportwagen geht es in den Einsatzleitwagen, wo bei größeren Schadenslagen die Fäden zusammenlaufen und der Stadtbrandmeister oder einer seiner Stellvertreter die vielen Helfer und die enorme Technik koordinieren. Endlich führt Adam die beiden in die größte Garage zum Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug – und die Augen der Jungen leuchten: Was da alles drin steckt! Tausend Teile und Geräte, alle befestigt, damit auch bei flotter Fahrt alles am Platz bleibt, dazu 2000 Liter Wasser und sieben Sitze – wer welche Funktion beim Einsatz übernimmt, hängt vom Sitzplatz ab, erklärt der Stadtbrandmeister und hat auch die Eselsbrücken dafür parat: "Alle wollen wir mit" und "Siehste, August, siehste" – die Anfangsbuchstaben der Wörter sind dieselben wie die der Funktion des jeweiligen Sitzplatzinhabers.

So viel wie ein Einfamilienhaus kostet dieses Auto samt Inhalt. "Aber wir müssen uns in Albstadt keine Sorgen machen, eine Aufgabe zu bekommen, die wir nicht bewältigen könnten", das rechtfertige die Kosten, meint der Feuerwehrchef und zeigt Dennis und Niklas auch die kleineren Löschfahrzeuge und das riesige Wechsellader-Fahrzeug, bevor Gerätewart Björn Bail eine Überraschung für sie hat: Die Jungs dürfen in die Ausrüstung der Jugendfeuerwehr schlüpfen – Helm inklusive – und auf dem Hof aus allen Rohren spritzen: Es gilt, vier Brandherde, simuliert durch Kanister, zu löschen – ein Riesenspaß für die beiden.

Danach geht es erst auf der Drehleiter nach oben, dann ganz nach unten, in den Keller, wo Björn Bail die Schläuche – zuvor müssen sie im riesigen Schlauchturm trocknen – mit Hilfe einer Maschine wieder aufrollt.

Bevor der erlebnisreiche Nachmittag – ganz gemütlich auf roten Chefsesseln in der Einsatzzentrale mit den vielen Computern und Telefonen – ausklingt, schenkt Bail den Jungs noch eine Erinnerung: ein Stück Feuerwehrschlauch mit ihrem Namen darauf. Michael Adam zieht außerdem zwei knuddelige Stofftiere aus seiner blauen Uniformjacke und schenkt sie Dennis und Niklas – nicht, ohne ihnen vorher ein Versprechen abzunehmen: Sobald sie zehn Jahre alt sind, sollen sie doch zur Jugendfeuerwehr kommen und selbst lernen zu löschen, zu retten, zu bergen und zu schützen. Zumal der Lohn für diesen so wichtigen Einsatz im Dienst des Nächsten das höchste Ansehen aller Berufsgruppen sei. Warum? Das verstehen Niklas und Dennis ab sofort noch besser – und freuen sich jetzt schon auf ihren zehnten Geburtstag.