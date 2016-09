Albstadt Alle haben bestanden

Zu ihrer Freude hat der ganze Kurs, bestehend aus Carina Beiter, Christina Buss, Simone Dachs, Elif Demir, Janine Fritz, Sandra Gejer, Sarah Gerling, Jasmin Graf, Stefanie Hohn, Ida Hohnwald, Susanne Link-Artzt, Diana Lorch, Funda Moumtzi, Faith Muriithi, Corinna Nädele, Lena-Marie Pfenning, Fatma Saglam, Daniel Schandock, Charlotte Schenk, Jessica Schwanz, Clarissa Schönamsgruber, Linda Stanger und Lucia Wunder, das Examen bestanden. Alle frisch examinierten Schülerinnen treten in Kliniken um der Region neue Arbeitsstellen an; einen Teil von ihnen übernimmt das Zollernalb-Klinikum. Am 1. Oktober beginnt der nächste Kurs mit 26 Auszubildenden.