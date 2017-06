Albstadt Alle da?!

Manche hingegen sind ganz fies und besuchen keine davon. Nicht weil sie weg wären, sondern weil sie eine private Geburtstagsfeier bereichern, ins Kino gehen oder einfach im Garten sitzen, lecker grillen und die Abendsonne genießen. Dabei hätten sie dazu doch in den Ferien genug Zeit. Natürlich nicht zu Hause, denn in den Ferien fährt man schließlich weg, auch wenn’s besonders teuer ist. Aber die 13 Wochen pro Jahr, in denen man am Urlaubsort weilt, kann man schließlich dort ins Kino gehen, abends draußen sitzen oder Geburtstag feiern. Und außerhalb der Schulferien könnte man sich doch zehnteilen oder zu mindestens drei Veranstaltungen pro Tag eilen, damit alle Organisatoren auf ihre Kosten kommen. Diesen Samstag sind es sogar nur neun Veranstaltungen – wenngleich fast alle richtig große – die für den Raum Albstadt im Terminkalender des Schwarzwälder Boten stehen, am Sonntag schlanke zwölf. Zudem sind die Tage gerade besonders lang – da hat man Zeit. Wer ins Rotieren kommt, hat im August wieder ausladend Zeit, sich im Urlaub zu entspannen – wochenlang am Meer oder in den Bergen.

Fragt sich nur, wo die Tausende von Gästen her kommen, die eine der ganz dünn gesäten Veranstaltungen in den Handwerkerferien besuchen, etwa das Schleppertreffen der "Schdoale Gratzer" in Burgfelden, das von Jahr zu Jahr größer wird. Aber wahrscheinlich sind es alles Urlauber, die solche Veranstalter für ihre todesmutige Unvernunft belohnen. Wie kann man schließlich mit einer Großveranstaltung auf die Ferien ausweichen? Da sind doch immer alle weg! Nur im Moment sind alle da. In diesem Sinne: Wir sehen uns am Wochenende!