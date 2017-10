Albstadt Albstädter Heimfluch hält an

„Ich habe bei Albstadt jetzt schon vieles erlebt. Aber dieses Spiel fällt definitiv unter die Top drei. Es war einfach dermaßen bitter. Wir hatten Chancen ohne Ende und dürfen das Spiel nicht verlieren. Aber das Runde muss nun mal in das Eckige", ärgerte sich FC-Trainer Alexander Eber­hart, dem nach der Begegnung zuerst einmal die Worte fehlten. Man mochte es ihm nicht verübeln, denn die Pleite als ärgerlich zu bezeichnen wäre aus Sicht der Albstädter noch untertrieben gewesen.

Während der ersten zehn Minuten bekamen die Zuschauer noch eine ausgeglichene Partie geboten. Anschließend nahmen die Blau-Weißen aber das Heft in die Hand und dominierten das Spielgeschehen. Bereits in der ersten Halbzeit hätte die Eber­hart-Elf die Weichen auf Sieg stellen können scheiterte vor dem gegnerischen Kasten allerdings im Kollektiv. Neben Goalgetter Pietro Fiorenza, der im ersten Durchgang mehrmals den Führungstreffer auf dem Fuß hatte, ließ auch Tim Koch zwei aussichtsreiche Chancen auf der Strecke. Spätestens, als Sebastian Dahlkes Kopfball in der 30. Minute nur an den Querbalken prallte, roch es im Albstadion so langsam nach Bestrafung. Und so kam es auch: 43 Minuten waren gespielt, da brachte SSV-Torwart Benjamin Gralla den Ball per Handabwurf auf Hannes Pöschl. Dieser durfte mit der Kugel am Fuß das gesamte Mittelfeld durchqueren, nahm aus 16 Metern Maß und platzierte das Spielgerät flach in der rechten Ecke zum 0:1.

Gut zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff war es SSV-Keeper Gralla, der im Eins gegen Eins mit Fiorenza den Ausgleich verhinderte. Die Quittung hierfür bekamen die Hausherren erneut in Form eines Konters: Samuel Kollmann und Timo Barwan kombinierten sich durch die aufgerückte Abwehr der Blau-Weißen, und nachdem Kollmann die Kugel von der linken Seite aus in den Rückraum passte, musste Barwan die Kugel nur noch zum 0:2 (60.) einschieben. Der Treffer verlieh den Gästen mächtig Rückenwind, so dass diese auch noch für das 3:0 sorgten. Nach einem Heber aus dem Halbfeld schob Pöschl die Kugel ins Netz (72.). Die Albstädter waren völlig von der Rolle. Doch sie fingen sich wieder und kamen tatsächlich nochmal ran als Fiorenza den Ball nach Vorarbeit von Rico Vettermann aus halbrechter Position ansatzlos zum 1:2 (81.) in den Winkel knallte. Drei Minuten später tauchte Fiorenza abermals völlig frei vor dem SSV-Kasten auf und verkürzte auf 2:3. Der Ausgleich allerdings, blieb aus. FC 07 Albstadt: Aller; Dahlke, Akbaba, T. Koch (58. Vettermann), Bitzer, H. Aktepe, Endriß (64. Kumi), Andreas Hotz, A. Aktepe (82. B. Koch), Fiorenza, Letsch (82. Herter). Tore: 0:1 Pöschl (43.), 0:2 Barwan (60.), 0:3 Pöschl (72.), 1:3 Fiorenza (81.), 2:3 Fiorenza (84.). Schiedsrichter: Michael Hieber (Ellwangen). Zuschauer: 200.