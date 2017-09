Albstadt Albstädter auf der Brücke der Liebe

Heldemar Paul, im Brotberuf Krankenpfleger, war diesmal im "poste de secur" eingeteilt, einer Art Rote-Kreuz-Station mit Kollegen und Ärzten aus allen Nationen. Eine amerikanische Ärztin hat ihn zu einer Akupunktur-Fortbildung nach Amerika eingeladen, die spanischen Krankenschwestern traditionelle Getränke und Mahlzeiten aus ihrer Heimat mitgebracht – "und die italienischen servierten stolz ihren Espresso".

Emotionale Begegnungen mit Pilgern aus aller Welt hatten Heldemar Paul, Karl Weishaupt, Shibu Vinzent Puschpam und Ulrich Luippold in Lourdes und sind inzwischen wieder in ihren Alltag zurückgekehrt – "mit der Botschaft der Liebe und Demut von Lourdes", wie Heldemar Paul sagt, und ganz wie im Gebet der heiligen Bernadette: "Herr, lass’ mich sein wie ein Besen: Nach dem Dienen stell’ mich bitte wieder in die Ecke." Alle vier Helfer sind davon überzeugt, dass Lourdes einen Veränderungsprozess in jedem in Gang setzt. Wunder gebe es dort immer wieder – man müsse nur immer dafür offen sein.

Ein kleines Wunder erlebten die Albstädter, als eine deutsche Gruppenbegleiterin aus Villingen-Schwenningen aus einem Bus ausstieg, auf Weishaupt zuging und sagte: "Sie sind doch der Eine aus Ebenga aus dem Lourdes-Bericht! Wo ist denn ihr Kollege?" Dabei zog sie behutsam einen Artikel aus dem Schwarzwälder Boten von 2016 aus der Handtasche.

Teilweise kostet es Energie, in zwei oder drei Sprachen zu kommunizieren, berichten die Albstädter. "Am Ende klappt die Verständigung jedoch immer." Zumal oft ein Lächeln reiche, um eine "Brücke der Liebe" zu bauen, wie Pfarrer Shibu meint.

Von Mai bis Oktober kommen jährlich sieben Millionen Pilger nach Lourdes, einem der weltweit meistbesuchten Wallfahrtsorte. Zwischen dem 11. Februar und dem 16. Juli 1858 soll der 14-jährigen Bernadette Soubirous 18 Mal die Mutter Gottes an der Grotte von Massabielle erschienen sein – als wunderschöne Dame, weiß gekleidet und blau gegürtet. Die Grotte war zu jener Zeit ein Ort, an dem Müll verbrannt und Schweine gehütet wurden. Während einer dieser Visionen legte Bernadette eine Quelle in der Grotte frei, deren Wasser als heilkräftig gilt. Viele Pilger nehmen – im festen Glauben an eine mögliche Heilung – Bäder im Quellwasser.

"Die kirchlichen und weltlichen Oberen sahen diese Erscheinungen zunächst mit Argwohn an und versuchten, die Menschenaufläufe zu verhindern", berichtet Paul. "Erst nach einiger Zeit glaubten auch Priester und Bischöfe dem Mädchen. Als der Ortspfarrer Bernadette aufforderte, die Erscheinung nach ihrem Namen zu fragen, überbrachte Bernadette die Antwort: ›Ich bin die unbefleckte Empfängnis‹ – ein theologischer Terminus, der erst kurz zuvor vom Papst dogmatisiert wurde und den Bernadette als Tochter eines verarmten Müllers kaum kennen konnte." Daraufhin sei der Ortspfarrer von der Authentizität der Erscheinungen überzeugt gewesen.

Teilgenommen haben die vier Albstädter jeden Abend an der Lichterprozession auf der Planade vor der Rosenkranzbasilika – am Freitagabend mit 17 000 Menschen. Mit gesungenem Credo und dem "Salve Regina" endete die anderthalbstündige Prozession mit Kranken im Rollstuhl und Pilgern, die mit ihren Lichtern für besondere Stimmung sorgten. Danach endete der Tag für manche mit dem Gebet an der Grotte.

"Auf der Heimfahrt hatten wir alle noch das ›Ave Maria‹-Lied im Ohr, das noch lange nach der Lichterprozession über dem Platz schwebte", berichtet Heldemar Paul. "Vielleicht als Grüße in die Heimat – aber vielleicht auch schon als Ruf, wieder zu kommen als Stagiaire der Liebe."