Albstadt Albstadtwerke warnen vor schwarzen Schafen

Albstadt - Immer wieder haben Kunden der Albstadtwerke in den vergangenen Jahren Anrufe von Unbekannten erhalten, die – fälschlicherweise – behaupteten, demnächst werde der Strom abgestellt, oder vor einer angeblichen Störung warnten. Im Verlauf des Gesprächs versuchten sie nicht selten, sensible Daten wie Geburtsdaten oder Zählernummern in Erfahrung zu bringen und Terminvereinbarungen zu treffen.