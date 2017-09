Albstadt Albstadt will ein weltoffener Gastgeber sein

Seit dieser Woche hängt das Weltmeistertrikot im Büro von Oberbürgermeister Klaus Konzelmann. Vom UCI-Präsidenten Brian Cooksen wurde es bei der UCI Straßenrad-Weltmeisterschaft in Bergen (Norwegen) einer Albstädter Delegation überreicht. "Es war beeindruckend, was die Stadt Bergen bei der Straßenrad-Weltmeisterschaft auf die Beine gestellt hat. Uns erwartet noch viel Arbeit", so Jo Triller, Leiter des Amtes für Familie, Bildung, Sport und Soziales. Oberbürgermeister Klaus Konzelmann ist zuversichtlich, dass Albstadt sich als hervorragender Gastgeber für die UCI Weltmeisterschaften 2020 präsentieren wird: "Wir haben jetzt schon mit der Vorbereitung begonnen und werden uns als weltoffene und liebenswerte Region präsentieren. Die Besucher werden auch nach der WM gerne wiederkommen." Im zuständigen Amt ist man schon an den Vorbereitungen. Vor allem für die Unterbringung der Gäste und das Rahmenprogramm müsse gesorgt werden. "Wir haben viel in der Planung für die nächsten Jahre", so der Oberbürgermeister. Und weiter: "Wir werden das Thema Fahrrad im Bereich Kunstrad, Straßenrad, Mountainbike und einfach auch im Freizeitsport immer wieder in den Mittelpunkt rücken und die Bevölkerung und Besucher mit verschiedenen Veranstaltungen unterhalten." Darüber hinaus müsse die Strecke und die Infrastruktur auf dem Gelände angepasst werden.

Neben der Gewinnung von Sponsoren stelle das immer wichtiger werdende Thema "Sicherheit" eine Herausforderung für jede Veranstaltung und jeden Veranstalter dar. Jo Triller hält außerdem fest: "Wir werden, wie bereits in diesem Jahr, die Zusammenarbeit mit den Vereinen für die anstehenden Veranstaltungen vertiefen. Die Vereine in Albstadt sind motiviert und engagiert und sind eine wertvolle Unterstützung und Bereicherung des Lebens in Albstadt.".

Mit dabei sei auch Stephan Salscheider, Ex Radprofi und Inhaber der Firma Skyder Sportpromotion, der in den vergangenen Jahren stark zur Entwicklung des Radsports in Albstadt beigetragen habe. Alle Organisatoren wollen dazu beitragen dass es außergewöhnliche, denkwürdige Tage in Albstadt werden.