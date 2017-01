Albstadt Albstadt setzt sich selbst die Krone auf

Wie schon im Vorjahr traf das Team des Veranstalters FC 07 Albstadt auf den SV Zimmern, der sich schon in den Jahren 2015 und 2016 den großen Wanderpokal geschnappt hatte. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, Tore wollten keine fallen, und so hieß es nach regulärer Spielzeit 0:0. Das Finale ging in die Verlängerung. Dort brach zwei Minuten vor dem Ende Marc Bitzer nach Zuspiel vom Samed Akbaba mit dem 1:0 den Bann. Zimmern warf noch einmal alles nach vorne, doch die Nullsiebener verteidigten die Führung und durften am Ende jubeln. "Ich denke wir haben nicht unverdient gewonnen. Das Finale war zwar von Taktik geprägt; aber im Viertel- und Halbfinale haben wir gut gespielt und hoch gewonnen", war Albstadts Trainer Alex Eberhart zufrieden.,

Der dritte Platz wurde im Neunmeterschießen zwischen Verbandsligist Berg und Oberligist TSG Balingen entschieden. Am Ende setzte sich die TSG mit 5:3 durch.

Das erste Vorschlussrundenspiel zwischen Gastgeber Albstadt und Berg begann furios: Das frühe 1:0 von Samed Akbaba glich Bergs Andreas Frick postwendend aus. Aber Lars Eschment brachte den FC erneut mit 2:1 in Front und Pietro Fiorenza setzte mit dem 3:1 noch einen drauf. Hakan Aktepe staubte anschließend zum 4:1 ab, sein Bruder akin besorgte das 5:1, ehe Fioramza mit einem Hackentor das halbe Dutzend für die Nullsiebener voll machte. Den Schlusspunkt zum 7:1 setzte erneut Akbaba per Neunmeter.