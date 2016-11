Albstadt Albstadt nutzt Chancen nicht

Dabei hatte es für die Jungs von FC-Trainer Alexander Eberhart gut begonnen: In der achten Minute landete ein Diagonalball bei Pietro Fiorenza, der alleine Richtung VfL-Tor lief, aber dann an Pfullingens Torhüter Markus Hirlinger scheiterte, der per Fußabwehr einen Rückstand seiner Mannschaft ebenso verhinderte, wie in der zwölften Minute, als er ebenfalls gegen Fiorenza der Sieger blieb.

Doch so nach und nach kamen die Gäste immer besser ins Spiel und zu Chancen. In der 18. Minute landete der Ball im Albstädter Netz, als Dominik Grauer ein Zuspiel von Heiko Schall verwertete, doch Schiedsrichter Marc List gab den Treffer wegen Abseitsstellung nicht. Eine Minute später war aber alles regulär: Grauer spielte auf Dominik Früh, und der brachte den VfL mit 1:0 in Führung.

Der Gegentreffer zeigte Wirkung bei den Albstädtern, die in der Folge etwas den Faden verloren, da Pfullingen die Räume gut zumachte. Dennoch boten sich den Nullsiebenern Möglichkeiten zum Ausgleich durch Seref Bagli und einen Kopfball von Armin Hotz nach einem Eckball von Fiorenza (26.). Aber auch die Gäste hatten kurz vor der Halbzeit noch eine Großchance, als Kevin Haussmann von Früh freigespielt wurde, jedoch am Albstadts Goalie Mario Aller scheiterte.