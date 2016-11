Albstadt Albstadt ist auf dem besten Weg zu einer gesunden Stadt

Albstadt-Tailfingen. Mit einem Vortrag über den Standortfaktor Gesundheit eröffnet die Stadt Albstadt am Donnerstag, 17. November, in der Technologiewerkstatt in Tailfingen ihre Vortragsreihe "Gesunde Stadt Albstadt – Impulse", mit der sie sukzessive verschiedenste Aspekte des Themenkomplexes Gesundheit beleuchten will. Der Titel lautet "Erfolgsfaktor Gesundheit – Gesundheit als Schlüsselkompetenz für kommunale Entwicklung"; es spricht Peter Paulus, Professor für Psychologie und Geschäftsführender Leiter des Zentrums für Angewandte Gesundheitswissenschaften (ZAG) am Institut für Psychologie der Leuphana Universität Lüneburg. Beginn ist um 19 Uhr. Peter Paulus’ Arbeitsschwerpunkte sind pädagogische und Familienpsychologie sowie Gesundheitspsychologie, -bildung, -beratung und -förderung.