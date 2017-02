Albstadt. Die Stadt Albstadt lädt ihre Bürger in allen Stadtteilen zur Bürgerwerkstatt "Miteinander" ein. Ziel der Veranstaltungen ist die basisdemokratische Erarbeitung eines Entwicklungskonzepts für die Stadt. Die einzelnen Termine für das Projekt "Stadtentwicklungskonzept Albstadt 2030" finden statt: in Ebingen am Dienstag, 7. März, in der Festhalle, am 8. März in der Schlossscheuer in Lautlingen und am 14. März in der Festhalle Onstmettingen. Die Bürgerwerkstatt für Burgfelden, Margrethausen und Pfeffingen findet am Donnerstag, 16. März, in der Turn- und Festhalle Margrethausen statt; der Termin für Tailfingen und Truchtelfingen ist am 22. März im Foyer der Zollernalbhalle. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.