Mit einem "Tag der offenen Tür" im Emma-Beck-Haus, wo jeden Sonntag die Kindernotfallsprechstunde stattfindet, hat gestern die vorletzte Runde der Albstädter Reihe "Impulse" in diesem Jahr ihren Anfang genommen. Das Bild zeigt Kinderarzt Markus Czempiel bei der Behandlung eines lädierten Teddybären – Emma, der er gehört, und Kenny schauen zu. Ein Haus weiter, im Foyer des Klinikums, präsentierte zeitgleich die "Stroke Unit" der Internisten, wie die digitale Schlaganfall-Ferndiagnose mit dem neuen Video-Turm funktioniert. Am Abend stand dann der Vortrag auf dem Programm: Detlev Ganten, Professor an der Berliner Charité, sprach über "(R)Evolutionäre Neue Medizin". Anschließend wurde auf dem Podium diskutiert. Foto: Kistner