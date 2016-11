Albstadt Albstadt beendet Durststrecke

So war denn auch der Albstädter Cheftrainer Alexander Eberhart nach dem Abpfiff zufrieden. "Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet, waren aggressiv in den Zweikämpfen und haben große Laufbereitschaft gezeigt. Und in Sachen Chancenverwertung waren wir gnadenlos effektiv. Das ist uns in den Spielen zuvor nicht so gut gelungen", kennt der 42-Jährige die Gründe für den Erfolg.

Die Nullsiebener waren von Beginn an präsent und durften schon nach sechs Minuten das erste Mal jubeln, als Francisco Ugarte-Nieto in den Lauf von Pietro Fiorenza spielte, der alleine Richtung Tor marschierte, zunächst an TSV-Goalie Philipp Pless scheiterte, dann aber den Schlussmann mit einem feinen Heber im zweiten Versuch zum 0:1 überwand.

Essingen drängte danach auf den Ausgleich, doch viele Chancen ließen die kampffstarken Gäste dem TSV nicht zu. Brenzlig wurde es allerdings in der 19. Minute, als nach einer Ecke Simon Fröhlich zum Kopfball kam, das Leder aber knapp neben das Tor setzte.