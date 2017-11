Albstadt AHG strukturiert sich im Zollernalbkreis neu

Wie das Unternehmen mit Stammsitz in Horb mitteilt, wird insbesondere in den Werkstattbereich umfangreich investiert. Zum 1. Januar 2018 übernimmt die AHG Autohandelsgesellschaft den Standort Albstadt-Ebingen von der Autohaus Revo GmbH.

Zugleich konsolidiert die AHG ihre Filialen im Zollernalbkreis: Die AHG Meßstetten-Tieringen wird zum 31. Dezember geschlossen. "Alle Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt und an andere Standorte übernommen", heißt es in der Pressemitteilung der AHG. Geschäftsführer Rolf Heinzelmann erklärt: "Die Betreuung der bisherigen Kunden hat natürlich weiterhin höchste Priorität." Für die Kunden soll der Übergang nahtlos sein: "Ab dem 2. Januar 2018 werden die Tieringer Mitarbeiter das Team in Albstadt unterstützen und so den Kunden aus Tieringen und Umgebung weiterhin als bekannte Ansprechpartner zur Verfügung stehen." Alternativ können Kunden die AHG-Filiale in Balingen ansteuern, die ebenfalls den aktuellen Herstellervorgaben entspricht.

Die AHG-Autohandelsgesellschaft wurde 1986 gegründet und beschäftigt in der Unternehmensgruppe über 1700 Mitarbeiter. An über 30 Standorten in Baden-Württemberg ist sie mit den Marken BMW, MINI, Land Rover und Peugeot vertreten und gehört heute zu den führenden Marken-Händlern bundesweit. Zum Portfolio der AHG-Gruppe zählen die BHG-Autohandelsgesellschaft mbH und die BHG Baden Autohandelsgesellschaft mbH mit den Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi und Škoda. Zudem wurden 18 hauseigene Fahrschulen in die Unternehmensgruppe integriert.