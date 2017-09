Albstadt AHG kommt 2018 nach Ebingen

Als Grund für die Veränderung nennt Rempp in einer Mitteilung, die Entwicklung des Neuwagenvertriebs, die in Richtung große Handelsgruppe gehe. Dies werde zudem von den Fahrzeugherstellern gefördert. "Die Herausforderungen für die Zukunft wie die veränderten Marktbedingungen, Onlinevertrieb und Digitalisierung stellen für ein mittelständiges familiengeführtes Unternehmen eine sehr große Herausforderung dar und sind nur schwer zu schultern", heißt es weiter. Durch die Übernahme von der AHG sei der Standort Albstadt nun langfristig und zukunftsorientiert aufgestellt. Alle Arbeitsplätze seien dabei gesichert, und es gebe keine Entlassungen. "Die Familien Rempp und Vogel sind froh, eine für den Standort Albstadt und alle Mitarbeiter hervorragende und auf die Zukunft ausgelegte Lösung gefunden zu haben." Aktuell werde am Standort Albstadt der Werkstattbereich teilweise durch einen Neu- und Umbau modernisiert. Der Revo-Firmensitz wird nach von Albstadt nach Sigmaringen verlegt.