Albstadt Äffle und Pferd ziehen durch den Ort

Obernheim. Dass die Narretei in Obernheim einen besonderen Stellenwert genießt, steht außer Frage. Dass die Obernheimer gern zum "Hexen" gehen, genauso. Der Umzug zum Höhepunkt der Fasnet hat in der Heuberggemeinde im Kalender einen besonderen Platz. Bunt, farbenfroh, und lautstark: Die Besucher staunten angesichts des unbändigen Einfallsreichtums der Fuß- und Wagengruppen. Äffle und Pferd hatten sich unter die Narren gemischt, desgleichen Pinguine, Eisbären und flinke Super-Marios, die sogar die Bobbycars mitgebracht hatten. Mit von der Partie: ungezählte Obernheimer Hexen, große und kleine, alte und junge.

Für sie ist der Fasnetssonntag selbstverständlich auch ein besonderer Feiertag. Aus der Nachbargemeinde Nusplingen waren die Narrensomen-Säer nach Obernheim gereist, und zweibeinige Schwarzwälder-Kirschtorten machten Appetit auf ein feines Stückchen Kuchen und einen guten Kaffee. Diesen gab es wiederum in den zahlreichen Lokalen und Besenwirtschaften. Denn in Obernheim wurde am Sonntag noch lange gefeiert.