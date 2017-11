Albstadt-Lautlingen. "Wir freuen uns auf Weihnachten" lautet das Motto des Adventskonzerts, zu dem die Musikkapelle Lautlingen am Sonntag, 3. Dezember, ab 17 Uhr in die Pfarrkirche St. Johannes einlädt. Die Zöglinge spielen Blockflöte, die von Nadine Eppler geleitete Jugendkapelle und die Musikkapelle unter der Leitung von Reiner Hagg weihnachtliche Weisen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Mit dem Konzert unterstützt die Musikkapelle die Ignaz-Demeter-Schule bei der Anschaffung von Musikinstrumenten für die musikalische Früherziehung sowie den Albstädter Club Handicap. Zudem investiert sie in die eigene Jugendarbeit.