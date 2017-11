Albstadt-Tailfingen. Zu seinem Adventsbazar lädt das Progymnasium am Freitag, 1. Dezember, ein. Schüler, Eltern und Lehrer haben eifrig vorbereitet, um die Gäste zu bewirten, zu unterhalten und mit kreativen Bastelartikeln rund um die Weihnachtszeit zu erfreuen. Mit den Einnahmen unterstützt das PGT vier wohltätige Organisationen: Jardin del Eden in Ecuador, das Saint Gabriels Hospital in Malavi, Sternenfunkeln in Tailfingen und Viva con Agua mit aktuellen Wasserprojekten in Äthopien, Nepal und Uganda. Die Mitglieder der SMV als Organisatoren begrüßen und eröffnen gemeinsam mit der Schulleitung und der musikalischen Begleitung der Schulband den besinnlichen Nachmittag um 16 Uhr. Ende ist um 20 Uhr.