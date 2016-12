Seinen traditionellen Adventsbasar hat das Progymnasium Tailfingen veranstaltet. Eröffnet wurde er nach einer musikalischen Kostprobe der Schulband durch das Schülersprecherteam und die Schulleitung; anschließend nahmen die Besucher in Augenschein, was zwölf Klassen gebastelt, gebacken und zum Unterhaltungsprogramm beigesteuert hatten. Gekauft wurde natürlich auch; der Basar hat an die 7000 Euro eingebracht, die an drei karitative Organisationen gehen: das Projekt Burma, die Michael-Günther-Stiftung und das Kinderheim "Jardín del Eden" in Ecuador sowie das St. Gabriel’s Hospital in Namitete im ostafrikanischen Malawi. Foto: Steinhilber