Albstadt-Tailfingen. Nicht nur ihren berühmten Kemptener Kommissar Kluftinger bringen sie nach Albstadt zu den Literaturtagen mit, sondern "Meer", genauer: "In der ersten Reihe sieht man Meer", ein ganz und gar nicht kriminelles Werk: Michael Kobr (vorne) und Volker Klüpfel sind das erfolgreichste Autorenduo Deutschlands und längst auch für ihre pfiffigen Lese-Shows bekannt. Am heutigen Mittwoch können sich die Besucher der Albstädter Literaturtage ab 20 Uhr im Thalia-Theater davon überzeugen. Karten gibt es zum Preis von 15 Euro, ermäßigt für zehn Euro, noch an der Abendkasse.