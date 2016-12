Albstadt Achtstimmig a cappella

Albstadt-Onstmettingen. Die Gesangsklasse von Birgit Wagner-Ruh und der Projekt- und Kinderchor der Musikschule der Stadt Rottweil geben am Sonntag, 11. November, ein Konzert in der Philipp-Matthäus-Hahn-Kirche. Die Gesamtleitung hat Wagner-Ruh, die über mehrere Jahre Stimmbildnerin beim Onstmettinger Liederkranz und Kinderchor war und in dieser Zeit das Kindermusical "Tabaluga und Lilli" inszenierte. Ihre etwa 50 Sängerinnen und Sänger sind zwischen sechs und 66 Jahren alt; das Programm, das sie einstudiert haben, reicht von Weihnachtsliedern für zweistimmigen Kinderchor über achtstimmige a-cappella-Chorsätze und Arien aus Bachs Weihnachtsoratorium und Händels "Messias bis hin zum anspruchsvollen Christmas-Garland des englischen Komponisten George Dyson, gesungen vom Auswahlchor.