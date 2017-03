Albstadt Achtmal Albstadt

Die Arbeiten, die auf diese weise entstanden sind, werden im Rahmen einer dezentralen Ausstellung an acht Standorten gezeigt, und zwar dort, wo sich die jeweilige Motive befanden. Mit zwei Ausnahmen: Im Kunstmuseum in Ebingen werden primär Landschaftsbilder gezeigt, die den Dialog mit Werken aus der Sammlung "Landschaftsbild der Schwäbischen Alb" und mit Werken von Alexander Bremer, Otto Jung, Jürgen Leippert, Karl Spöttl und Winand Victor suchen. Im Tailfinger Maschenmuseum konzentrieren sich "Industrie-Landschaften" aus allen Stadtteilen.

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 19. März, im Kunstmuseum Albstadt. Beginn ist um 11 Uhr; es sprechen Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Museumsdirektorin Veronika Mertens und Kuratorin Jeannette Brabenetz, den musikalischen Rahmen steuert das Quintett "Blechgesellschaft" bei. Weitere Eröffnungen schließen sich an: am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr, im Onstmettinger Haus Raichberg – es musiziert Robert Steinemer aus Bisingen –, am Montag, 20. März, um 18 Uhr bei mey bodywear in Lautlingen, am Donnerstag, 23. März, um 18 Uhr in der Volksbank Laufen, am Freitag, 24. März, um 19 Uhr im Maschenmuseum, am Sonntag, 26. März, um 10.30 Uhr im Ortsamt Margrethausen, und am Sonntag, 9. April, um 10.30 Uhr in der Alten Schule und im Bergcafé in Burgfelden. Musik machen dort "Wiebe & Doldinger".

Weitere Informationen gibt es unter www.kunstmu seumalbstadt.de und www.albstadtalb.de.