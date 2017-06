Albstadt Abschied nach über vier Jahrzehnten

Ursula Kronenbitter war über 44 Jahre lang im öffentlichen Dienst beschäftigt, davon mehr als 34 Jahre bei der Stadt Albstadt. 1982 fing sie als Verwaltungsangestellte im Ortsamt Laufen an, 2007 übernahm sie zusätzlich die Dienstzeiten im Ortsamt Burgfelden, 2010 wechselte sie ins Amt für öffentliche Ordnung.

Karin Manos war seit 2004 als Reinigungskraft in der Grundschule und im Ortsamt Laufen tätig, die gleichen Aufgaben versah Hilde Starace Reccia – von Januar bis Oktober 2008 in der Turn- und Festhalle in Truchtelfingen, danach im Rathaus Ebingen.

Thomas Resemann kann mehr als 40 Dienstjahre als Klavierlehrer an der Musik- und Kunstschule Albstadt vorweisen. 1973 begann er seine Lehrtätigkeit; anfangs war er Honorarlehrkraft, ab 1978 freier Mitarbeiter der Stadt, seit 1979 festangestellter Musikschullehrer.