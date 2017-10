Albstadt Ablehnung gegenüber Jamaika

Mit ihrem eigenen Wahlkampf sind die Aktivisten der Internationalistischen Liste/MLPD zufrieden – immerhin hätten sie ihr Ergebnis im Vergleich zu den vorangegangenen Wahlen auf Bundes- und Landesebene gesteigert. Von den 20 baden-württembergischen Direktkandidaten des Bündnisses habe Renate Schmidt im Wahlkreis Balingen-Sigmaringen das beste Ergebnis erzielt: Auf sie entfielen 541 Stimmen; die Zahl der Zweitstimmen sank allerdings im Vergleich zur Wahl 2013 leicht auf 174.

Die Versammlung beschloss weiter, die Verwaltungen aller zwölf Gemeinden im Wahlkreis anzuschreiben, in denen Wahlplakate gestohlen oder zerstört worden seien. Außerdem bekundeten sie ihre Solidarität mit Monika-Gärtner Engel – die Spitzenkandidatin des Bündnisses in Baden-Württemberg hat an ihrem Wohnort Gelsenkirchen Morddrohungen von Rechtsradikalen erhalten.