Albstadt Abigipfel erklommen

Mit Blick auf das Motto beschrieb Schulleiter Hans-Jörg Fink die vergangenen drei Jahre als Bergtour, als gemeinsame Wanderung, die man am Ende mit einem Bier in der Wirtschaft oder eben dem Abiball beschloss. Bei einer solchen Wanderung gebe es stets unterschiedlich schwere Etappen, ob nun "Vollkostenbach" oder "Schneefeld der linearen Optimierung". Am Schluss aber hätten die Schüler die Hindernisse erfolgreich gemeistert und den Abiturgipfel erklommen. Für ihre Zukunft gab Fink ihnen den Rat, lieber immer den Anstieg zu suchen als stehen zu bleiben. So bleibe man fit und sehe nicht immer dasselbe.

Der Leiter des Wirtschaftsgymnasiums, Uwe Rütschle, hob ebenfalls das Durchhaltevermögen der Schüler hervor, die die letzten Kraftreserven mobilisiert hätten und teils über sich selbst hinausgewachsen seien.

Die "stolze Zahl" von 33 Abiturienten, die einen Preis oder eine Belobigung erhielten, zeige, wozu der Abiturjahrgang fähig gewesen sei. Dank gebühre Familien, Freunden und Lehrern, welche die Schüler auf dem Weg begleitet und fit gemacht hätten "für das oft raue und anspruchsvolle Leben nach dem Abitur".