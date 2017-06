Albstadt Abheben und über Wolken fliegen

Albstadt-Ebingen. Um "Fliegende Spielzeuge – selbst gemacht" geht es am Familiensonntag im Kunstmuseum Albstadt am 25. Juni ab 15 Uhr bei einer Kinderaktion mit dem Museumspädagogen und Künstler Andreas Chr. Beck für Kinder ab vier Jahren. Der Eintritt für Familien mit Kindern ist an diesem Tag frei.