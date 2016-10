Albstadt Abgründe der schwäbischen Seele

Doch was würde Karl-Eugen nur ohne seine Käthe machen? Karl-Eugen versteht die Frage nicht, denn so ein Glücksfall tritt laut ihm ja nie ein. Käthe und Karl-Eugen kündigten ihren ersten Gast an. Blue Boy Bernie kam im Piraten-Kostüm, samt Augenklappe, auf die Bühne, mit Gitarre im Gepäck, bekannten Melodien, spitzfindig-schwäbischen Texten und mundartgerechten Alltagsgeschichten macht er heißes Flamenco-Blues-Kabarett.

"I hanns nedd für möglich ghalta", betont Karl-Eugen. "Was?", fragt Käthe. "Dass einer schneller schwätzt als du!" So wurde Wolfgang Heyer, frisch geborener Papa und schwäbischer Poetry-Slammer, angekündigt. Zu Beginn zeigte er die drei Phasen, in denen ein Schwabe tanzt, erstens wippt er mit dem Fuß, dann kommt ein Schnipsen und zum Schluss noch das Kopfwackeln.

Danach gab es eine Erklärung an alle Nicht-Schwaben: "De schwäbische Dialekt klingt oifach besser, des isch en Kracher. Des wisser me ja it erscht seit dem Müsli von Seitenbacher."

Die Kächeles nahmen das Publikum nun wieder mit auf eine weitere Reise – es ging nach Mallorca. Die Flugangst von Karl-Eugen Kächele war dabei kaum zu übersehen. "I glaub, da fliegt a Weib", meint er. "Wieso?", fragt Käthe. "Koi Mann gibt im Stand scho Vollgas!"

Als letzten Gast holten die Kächeles Leibssle auf die Bühne. Er erzählt von Frauen, die sich regelmäßig zum Nordic Walken verabreden. Immer wieder nehmen sie eine Abkürzung, was für Leibssle unverständlich ist. "Die verabredet sich zum Gehen, und der Sinn vom Gehen isch das Gehen selbst, wieso kürzet die dann ab?", fragt er das Publikum. "I schneid ja bei ner Schwarzwurst auch nicht das Mittelteil ab, nur dass i schneller satt bin!"

Er erzählt die Geschichte, wie die Schwaben Bundesstaaten in Amerika benannt haben. So kommt Ohio von "Hier siehts aber schee aus!" – "Oh ha jo!", Iowa von "Solla mr do bleiba?" – "Ha jo wa!" und Hawaii von "Und wer gohd auf die Insel da drüba?" – "Ha wa i!"

Zurück vom Urlaub hören die Ehestreitigkeiten nicht auf. Käthe beschwert sich, dass ein anderes Ehepaar seinen kompletten Hausstand erneuert habe.

"Den alten Schrank könnten mr au mal durch a neue ersetzen", schlägt Käthe ihrem Mann vor. "Wieso? I hab di doch au scho 30 Jahre, und du bisch immer no da!", stellt Karl-Eugen fest.