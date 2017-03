Albstadt Abgang nach fast 28 Jahren

Albstadt-Tailfingen. Dem Kirchenbezirk Balingen wird sie erhalten bleiben – vom 1. Juni an versieht sie im gesamten Bezirk die Aufgaben einer Altenheimseelsorgerin. Wo, das muss noch in Gesprächen mit dem Oberkirchenrat und ihrem künftigen Dienstherrn, Dekan Beatus Widmann, geklärt werden.

Im August werden es 28 Jahre, dass die heute 60-Jährige als Pfarrerin zur Anstellung an die Erlöserkirche kam. 1991 wurde sie Pfarrerin. In den folgenden drei Jahrzehnten sah sie in den anderen Tailfinger Pfarrämtern – den zweien im Tal und bis 2003 auch Stiegel – die Kollegen kommen und gehen; sie selbst wahrte Kontinuität auf dem Berg. Aber natürlich erstreckte sich ihre Tätigkeit auf ganz Tailfingen – unter anderem initiierte sie gemeinsam mit engagierten Gemeindegliedern die Geschenkaktion "Sternenfunkeln" für Kinder aus sozialschwachen Familien, das Freitagsbuffet im Gemeindehaus Moltkestraße und den Tailfinger Adventskalender, und sie rief zusammen mit acht Frauen aus der Gemeinde 150 Jahre nach Tailfingens erster kirchlicher "Kinderstunde" wieder eine Kinderkirche ins Leben. "Sie hat viel bewegt in Tailfingen", sagt Dekan Widmann, "und was sie besonders auszeichnet, ist ihr guter Draht zu den Leuten." Eine offizielle Verabschiedung wird es gleichwohl nicht geben –­ Ursula Hanna Scharpf verzichtet ausdrücklich darauf; sie mag wegen ihres Abgangs kein Aufhebens machen. Wenn der Kirchengemeinderat einverstanden ist – wovon man getrost ausgehen darf – dann wird ihre Stelle in Kürze wieder ausgeschrieben. Ob Tailfingen langfristig drei Pfarrstellen behalten darf, ist freilich ungewiss – der Kirchenbezirk Balingen ist gehalten, in den kommenden Jahren 5,75 Stellen einzusparen.