Albstadt. Bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstag um 17.15 Uhr auf der B 463 zwischen Ebingen und Lautlingen ereignete, sind sowohl die 22 Jahre alte Unfallverursacherin als der 27-jährige Fahrer des zweiten beteiligten Wagens leicht verletzt worden. Die 22-Jährige hatte laut Polizei zu spät erkannt, dass der Wagen vor ihr verkehrsbedingt bremste. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro; den Schaden am anderen Wagen schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.