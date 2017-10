Albstadt 728 Nadeln für Augsburg

Dass eine solche Rundwirkmaschine nun in Augsburg gezeigt werden kann, ist der guten Zusammenarbeit zwischen dem – mittlerweile aufgelösten – Arbeitskreis Maschenmuseum und den Vorführern der Maschinen im "tim" zu verdanken: Mit viel Mühe hatte sie der Arbeitskreis im Maschenmuseum vor Jahresfrist eigens für das Augsburger Museum wieder gangbar gemacht. Es handelt sich um eine Rundwirkmaschine der Firma Terrot aus Bad Cannstatt, Baujahr 1887, mit 728 Nadeln, was etwa 20 Nadeln pro Zoll entspricht. Sie verfügt über zwei Maschenräder, welche den Grund- oder Deckfaden aus Baumwolle verstricken, und zwei Futterrädern, die den Futterfaden, ebenfalls aus Baumwolle, in der Bindung 3:1 legen und ihn an jeder vierten Nadel abbinden. Der flott liegende Futterfaden wird in der Regel zu einer flauschig, gut wärmenden Futterinnenseite aufgeraut, die sich sowohl für Winterunterwäsche als auch für Funktionskleidung für Sportler eignet.