Albstadt 50 Stundenkilometer und dazu das Handy am Ohr

Ich selbst war deswegen schon beim Ordnungsamt vorstellig. Eines der Probleme ist offenbar, dass der ruhende Verkehr in die Zuständigkeit des Ordnungsamtes, der rollende in der Zuständigkeit der Polizei fällt. Eine Zusammenarbeit ist offensichtlich nicht möglich!? Ich möchte unsere Ordnungshüter nicht angreifen, sie leisten einen tollen Job – aber könnte sich der zuständige Beamte nicht einmal unter der Woche auf eines der Bänke setzen, dokumentieren, was da rollt und parkt, und eventuell mit einem "Knöllchen" den Unterschied zwischen Parkplatz und Fußgängerzone verdeutlichen? Offensichtlich ist das nicht machbar.

Auch die Polizei ist sich des Problems bewusst und schickt des öfteren am Wochenende eine Streife vorbei. Für den Zivilisten endet der Versuch, den fraglichen Fahrern zu erklären, dass sie sich in einem für Fahrzeuge gesperrten Bereich befindet, erfahrungsgemäß mit Beschimpfungen und Androhungen von Gewalt. Ich würde mir wünschen, das Gäste und Bürger Bilder von Fahrzeugen machen – was nicht strafbar ist und nicht das recht am eigenen Bild tangiert, da es der Beweissicherung dient – und dieses Polizei und Ordnungsamt zur Verfügung zu stellen.

Karl-Heinz R. Müller |