Albstadt 48 Serpentinenkehren bis zur Passhöhe

Albstadt-Onstmettingen. 20 Bergradler des Ski-Clubs Onstmettingen haben drei Tourentage am Stilfserjoch verbracht. Am ersten fuhren sie von Gomagoi im Obervinschgau eine Serpentinenstraße mit 48 Kehren hinauf zur Passhöhe. Der Einkehr in der Tibethütte folgte ein weiterer Anstieg zur 2850 Meter hohen Dreisprachenspitze – dort oben beginnt der Goldseeweg, an dem noch heute Spuren des erbitterten Stellungskriegs erkennbar sind, der vor 100 Jahren tobte. Auf dem längst verfallenen Nachschubweg gelangten die SCO-Biker hinunter nach Trafoi.