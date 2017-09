Albstadt 47 neue Azubis starten bei Groz-Beckert

In der ersten Ausbildungswoche hatten die neuen Azubis und Studenten verschiedene Möglichkeiten, das Unternehmen und die vielfältigen Angebote für die Mitarbeiter kennenzulernen. So konnten sie unter anderem an einem Probetraining im Vitalzentrum des firmeneigenen Gesundheits- und Bildungszentrums (GEBIZ) teilnehmen. In der zweiten Woche ging es – wie bei Groz-Beckert bereits seit über 30 Jahren Tradition – für alle gemeinsam in die Einführungswoche nach Wolfach im Schwarzwald. Neben dem Kennenlernen, dem Team-Building und umfangreichen Informationen zu Groz-Beckert, standen auch verschiedene Trainings, Wanderungen und Unternehmensbesuche auf dem Programm.