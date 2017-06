Albstadt 4000 Höhenmeter an nur vier Tagen

Am ersten Tag ging es über die Fiescheralp, den Konkordiaplatz und die Grünhornlücke zum 3048 Meter hoch gelegenen Stützpunkt, der Finsteraarhornhütte. In das breite Gletscherbecken des Aletschgletschers stiegen sie über imposante Gletscherverwerfungen ein. Nach rund 20 Kilo- und 1300 Höhenmetern erreichte die Gruppe die Hütte.

Am nächsten Tag war das Große Wannenhorn – 3906 Meter hoch – Ziel. Wieder waren Kondition und Technik gefordert. Beim letzten steilen Anstieg zum Gipfel mussten wegen einer Blankeisflanke die Skier sauber in den Schnee gesetzt werden, um sie zu umgehen. Auf dem Gipfel bot sich eine tolle Aussicht auf den Gletscher. Die Abfahrt im unberührten Tiefschnee war Lohn des Anstiegs. Tags darauf war das Groß Fiescherhorn, 4048 Meter über dem Meeresspiegel, Ziel – für manchen Teilnehmer der erste Viertausender. Vorbei an Seracs, galt es, einen von Eisabgängen zerfurchten 45-Grad-Hang zu meistern. Kurz vor dem Gipfel legten die Alpinisten ein Skidepot an, um zu Fuß den Gipfel zu erklimmen.

Am letzten Tag führte der einzig nennenswerte Anstieg des etwa 20 Kilometer langen Fußweges zur Grünhornlücke, ansonsten ging es bergab. Um sicher aus dem Gletscher auszusteigen, mussten die Tourengeher die Ski gegen Steigeisen eintauschen – das gute Wetter hatte dem Schnee zugesetzt. Zum Schluss schnallten die acht Teilnehmer ihre Ski an den Rucksack und gingen zu Fuß noch eine gute Stunde zum Lift. 73 Kilo- und mehr als 4000 Höhenmeter hatten sie gemeistert.