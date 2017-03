Albstadt-Tailfingen. Bei einem Unfall zwischen Neuweiler und dem Flugplatz Degerfeld ist gestern um 13 Uhr eine 34 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Frau war in Richtung Bitz unterwegs gewesen, ihr Wagen in der langgezogenen Linkskurve vor dem Flugplatz aus ungeklärter Ursache rechts von der Straße abgekommen und dort auf der linken Seite liegen geblieben. Die Albstädter Feuerwehr – im Einsatz waren die Abteilungen Ebingen und Tailfingen – verzichtete, um Risken zu vermeiden, darauf, die Frau über die Beifahrertür aus dem Fahrzeugwrack zu heben, sondern schnitt den Wagen auf und entfernte die Windschutzscheibe und die vordere Dachhälfte. Die Verletzte wurde mit dem Hubschrauber nach Tübingen gebracht, ihr Wagen, an dem Totalschaden entstanden war, mit dem Kran aus dem Gebüsch gehievt. Die Landesstraße 449 war anderthalb Stunden lang vollständig gesperrt.