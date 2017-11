Bei Kaiserwetter hat der Rossberg-Freizeitverein sein Rübengeisterschnitzen auf den Rossberg veranstaltet, und nicht weniger als 240 selbst angebaute Rüben haben die jüngeren und älteren Schnitzkünstler in mühevoller Arbeit ausgehöhlt und gestaltet. Nach getaner Arbeit durften sie sich mit selbst gemachten Waffeln, Wurstsalat und Kürbissuppe stärken. Bei der Prämierung erhielt jeder einen Preis, bevor es zur Hexengeschichte und zur Fakelwanderung ging. Zum Abschluss entzündeten die Veranstalter bei Einbruch der Dunkelehit ein großes Lagerfeuer, an dem sich alle am kühlen Abend wärmen konnten. Foto: Roth