Albstadt-Ebingen. Ein 19-jähriger Hyundai-Fahrer hat am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in der Sigmaringer Straße mit voller Wucht einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen der Marke VW gerammt und ihn mit seinem Auto rund 30 Meter vor sich her geschoben. Schließlich drückte er den Wagen noch an einen weiteren VW, der ebenfalls am Fahrbahnrand stand. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von 35 000 Euro. Der Täter erklärte, dass er eingeschlafen sei. Unter Alkoholeinfluss stand er nicht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.