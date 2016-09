Albstadt 150 000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Albstadt-Truchtelfingen (rd). Auf 150 000 Euro schätzt die Polizei den Gebäudeschaden, der am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr beim Brand eines Wohnhauses in der Truchtelfinger Konrad-Adenauer-Straße entstanden ist; Brandursache war nach ihren Angaben ein missglückter Testlauf des neu installierten Kaminofens, der im Wohnzimmer einer frisch renovierten und noch nicht bezogenen Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses stand. Laut Polizei staute sich die Hitze aus dem Abzugsrohr des Ofens im Fachwerk und in den Zwischendecken des dreigeschossigen Hauses, bis das Material sich entzündete. Während der Wohnungsinhaber versuchte, ein im Wohnzimmer entstandenes Feuer zu löschen, drangen Flammen und starker Rauch aus der Zimmerdecke ins zweite Obergeschoss und in den Dachstuhl. Die Albstädter Feuerwehr, die mit elf Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz war, traf wenig später am Brandort ein brachte ihn bis 22.15 Uhr unter Kontrolle; allerdings ließ sich nicht ausschließen, dass sich in den Zwischendecken noch Glutnester befanden, und deshalb waren umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich.

Als das Feuer ausbrach, befanden sich fünf Personen im Haus; laut Polizei konnten sie sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unversehrt. Sie mussten die Nacht aber in von der Stadt bereitgestellten Ausweichquartieren verbringen, denn die Wohnungen im Haus waren – und sind – wegen des Feuers, des Rauchs und Einwirkung der Löscharbeiten vorerst nicht bewohnbar. Das Rote Kreuz war mit 13 Mann im Einsatz, die Durchfahrtsstraße während der Löscharbeiten vollständig gesperrt.