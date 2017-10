Albstadt-Tailfingen. Der Polizeiposten Tailfingen sucht weitere Zeugen zu einem Diebstahl. Am Samstag sind nach Angaben eines Lastwagenfahrers zwischen 10.20 und 22.30 Uhr von einem Sattelauflieger 14 Europaletten mit Lebensmitteln verschwunden. Der Auflieger war an der Neuweilerstraße auf dem Parkplatz "Wirtshaus zum Schlitzohr" abgestellt. Der Schaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei Albstadt, sich mit dem Polizeiposten Tailfingen, Telefon 07432/984 31 40, in Verbindung zu setzen.