Albstadt 1271 haben der Stadt geantwortet

Das Ergebnis wird wohl im Januar vorliegen

Was passiert jetzt? Mayer de Groot wird die 1271 Fragebögen auswerten und das Ergebnis Anfang des Neuen Jahres der Stadt Albstadt vorstellen. Die wird es dem Gemeinderat vermutlich in dessen Januarsitzung vorstellen. In dem Bogen war nach Eigenschaften der Stadt Albstadt gefragt worden, die für ihre Fähigkeit, Neubürger, Arbeitnehmer, Studenten oder Touristen anzuziehen, von Bedeutung sein könnten – als da waren die Einkaufsmöglichkeiten, die Wohnsituation, die Ausbildungsstätten, das Vereinsleben, die Kneipen, die schöne Landschaft und natürlich – Stichwort Sportstadt – die sportlichen Angebote. Die Befragten wurden gebeten anzugeben, welche dieser Punkte sie für relevant hielten und welche Anziehungskraft sie ihnen beimäßen. Die Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang von "Treiberwirkung": Was wäre geeignet, Menschen nach Albstadt zu holen?

Die Antworten werden natürlich nicht einfach summiert, sondern nach Berufs- und Altersgruppen aufgeschlüsselt. Bei Studenten dürfte beispielsweise die Wohnungssituation von Interesse sein: In Freiburg und Heidelberg mussten Studienanfänger in Sammelunterkünften einquartiert werden; in Albstadt gibt es Wohnraum genug – oder etwa nicht? Erscheint es aussichtsreich, die Kunstfreunde intensiver ins Visier zu nehmen und das Kunstmuseum gezielt zu bewerben? Auf diese und andere Fragen soll die neue Studie Antwort geben; Fernziel des Projekts ist ein Stadtmanagement, das weiß, wer für welche Werbebotschaft empfänglich ist, und nicht mehr auf Verdacht die Trommel für Albstadt rührt.