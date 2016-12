Albstadt-Ebingen. Bei einem Auffahrunfall sind am Montagmorgen in der Zieglerstraße drei Autos zusammengestoßen. Die Unfallverursacherin hat sich leicht verletzt. Eine 34 Jahre alte Autofahrerin bog von der Berliner Straße in die Zieglerstraße ein. Dort stockte der Verkehr. Sie fuhr gegen einen Mercedes . Die Wucht war so stark, dass es den Mercedes noch gegen einen BMW schob. Der Sachschaden beträgt 12 000 Euro.