103 Schülerinnen und Schüler haben am Gymnasium Ebingen die Abitursprüfung bestanden und ihre Reifezeugnisse in Empfang genommen. In seiner Abschiedsrede unternahm Schulleiter Christian Schenk engagierte Versuche, dem Motto des Abiturjahrgangs 2017 – "DickABIzeps" – eine Deutung mit pädagogischem Nährwert abzugewinnen: Er schloss frei nach der lateinischen Maxime "Mens sana in corpore sana – gesunder Körper in gesundem Geist" aus den überwiegend recht ansehnlichen Körpern seiner Abiturienten auf schöne Geistigkeit, assoziierte "Gym" – auf Englisch "Fitnessstudio" – mit Gymnasium und beglückwünschte die Schüler dazu, dass sie künftig nicht mehr nach einem vorgeschriebenen Lehrplan "trainieren" müssten, sondern sich ihr eigenes Work-Out-Programm, sprich: die Ausbildung – aussuchen dürften. Die jungen Leute nahmen ihre Preise, Sonderpreise, Belobigungen und Zeugnisse in Empfang – und präsentierten dann ein Unterhaltungsprogramm, in dem Geist und Körper gleichermaßen zu ihrem Recht kamen. Foto: Studio Lengerer