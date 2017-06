Albstadt 102 Kilometer im Alleingang

Albstadt-Lautlingen. Von einem "ordentlichen Ergebnis" sprach Rüdiger Wirschun, der Abteilungsleiter Mountainbike des Freestyle-Clubs, wenngleich die Starterzahl von 2015, 650, nicht erreicht wurde. Schon am frühen Morgen, ab 7.30 Uhr, konnte gestartet werden, herrschte an den Tischen vor der Festhalle, an denen man sich einschreiben konnte, reges Treiben. Der erste Wegabschnitt führte längs der Eyach nach Margrethausen, dort nahmen dann vier unterschiedlich lange Strecken ihren Anfang. 25 Kilometer lang war die Familientour, auf der 370 Höhenmeter zu bewältigen waren, doppelt so lang die "Fun-Tour" und 71 Kilometer lang die so genannte "Traum-Tour". Wer sich etwa auf den Albstädter Bike-Marathon vorbereiten wollte, konnte gleich die 102 Kilometer lange kernige Fitness-Tour mit 2080 Metern Höhendifferenz absolvieren, die quer durch den Zollernalbkreis führte. Indes boten die vier Strecken hinlänglich Gelegenheit, eine Pause einzulegen und die landschaftlichen Reize der Schwäbischen Alb zu genießen.

Den Schulwettbewerb gewann diesmal das Team "Off Road Kids" aus Bad Dürrheim – sechs Teilnehmer legten 216 Kilometer zurück. Rang zwei belegte die vierköpfige Mannschaft des Gymnasiums Ebingen, die es auf 144 Kilometer brachte, vor der Tailfinger Lammerberg-Realschule Tailfingen. Diese war zwar nur durch einen Teilnehmer vertreten, aber der "fraß" beeindruckende 102 Kilometer, mehr als jeder andere an diesem Tag.

Die Teamwertung gewann zum wiederholten Mal "Huber-Masche" aus Lautlingen: die 47 Fahrer im Firmentrikot konnten am Ende stolze 3063 Kilometer vorweisen. Auf den Rängen folgten das 29-köpfige Meßstetter Team "Vo d’r Alb ra" mit 2466 Kilometern vor der RSG Zollernalb mit 37 Startern und 2428 Kilometern.