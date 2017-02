Albstadt 100-Millionen-Marke geknackt

Albstadt-Tailfingen. An die 1500 Maschinen wurden 2016 produziert, etwa 200 mehr als 2015. Vor allem aus der Türkei, Indien und China – seit Jahren starke Textilmärkte – erreichten Mayer & Cie. viele Bestellungen, aber auch in anderen Weltgegenden ist laut Geschäftsführer Benjamin Mayer die Nachfrage nach Premiummaschinen hoch. Besonders die nach den Neuentwicklungen, etwa den Hochleistungsmaschinen Relanit 3.2 HS für Single Jersey Ware und 1.6 EM HS für gemusterte Matratzenstoffe sowie der ebenfalls 2015 entwickelten Interlockmaschine D4-2.2 HPI, die zum Bestseller avanciert ist.

Die positive Geschäftsentwicklung hat sich auch in der Zahl der Neueinstellungen niedergeschlagen: Allein am Stammsitz in Albstadt waren es 40, in der gesamten Gruppe 55. Auch die Zahl der Azubis hat sich erhöht: 22 junge Menschen absolvieren momentan eine Ausbildung oder ein Kombistudium bei Mayer & Cie. in Albstadt. Im tschechischen Vsetín entstanden neue Produktionsanlagen, und es wurden verschiedene Maschinenlinien montiert – dank dieser Investitionen kann der Premiumhersteller Mayer & Cie. auch im mittleren Marktsegment bestehen. Aber auch für die Albstädter Produktion sind neue, moderne Fertigungsmaschinen angeschafft worden. 2017 sollen, vor allem in Albstadt, noch zahlreiche weitere hinzukommen, darunter einige Eigenentwicklungen, beispielsweise eine Schlitzfräsmaschine. Die im Haus hergestellten Maschinen haben den Vorteil, dass sie genau auf die spezifischen Anforderungen des Produktionsprozesses abgestimmte "Maßanfertigungen" sind. In Albstadt wird ferner das neue, vollautomatisierte Hochregallager fertiggestellt, die Modernisierung des Verwaltungsgebäudes fortgesetzt und die firmeninterne IT und Software auf den neusten Stand gebracht.

Durch die geplanten Investitionen an allen drei Produktionsstandorten – Albstadt, Tschechien, China – sollen vor allem die Lieferzeiten merklich verkürzt werden. "Momentan warten Kunden auf bestimmte Maschinen bis zu zehn Monate lang", sagt Benjamin Mayer. "Das ist zuviel; das müssen wir ändern." Für 2017 rechnet Mayer & Cie. erneut mit einem leichten Umsatzplus – und das nach dem Rekordjahr 2016.