Aichhalden (sw). Zwei weitere Kandidaten und damit nach derzeitigem Stand vier treten bei der Bürgermeisterwahl in Aichhalden am Sonntag, 23. April, an, wie Hauptamtsleiterin Fabienne Legler mitteilt. Beworben habe sich eine weibliche Kandidatin, die aus dem Ort komme, sowie ein Mann, der aus der Raumschaft stamme. Namen teilte die Gemeindeverwaltung nicht mit.