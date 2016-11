Aichhalden Zuchterfolge kommen nicht von allein

Schirmherr Sekinger betonte in seiner Festansprache, wer leidenschaftlich an Ausstellungen teilnehme, der müsse viel investieren. Zuchterfolge kämen nicht von allein, sondern bedürften großes Fachwissen, Zeitaufwand und Arbeit. Diese Art der Tierhaltung unterscheide sich ganz wesentlich vom Nutzen in der Masse. Da herrschten viele Missstände. Billiges Fleisch in Deutschland sei nicht mit dem Tierschutz vereinbar, kritisierte der Bürgermeister. In dem halben Jahrhundert seien unzählige Erfolge erzielt worden. Die Tierhaltung habe auch den Zweck, seltene Rassen zu erhalten und gesundes Essen auf den Tisch zu bringen. Obwohl mit vielen Tieren in einer kleinen Landwirtschaft aufgewachsen, sei es ihm unmöglich, die Unterschiede der Punktzahl der ausgestellten Tiere zu erkennen. Da habe er vom verstorbenen früheren Vorsitzenden Johannes Sohmer sowie Farrenwärter Raimund Roth Nachhilfe erhalten, räumte das Gemeindeoberhaupt ein.

Weitere Glückwünsche zum Jubiläum überbrachten Hans-Peter Wagner und Hubert Müller als Vorsitzende der Landesverbände (LV) der Rassegeflügelzüchter und Rassekaninchenzüchter Württemberg-Hohenzollern sowie der Vorsitzende des Kreisverbandes Rottweil-Schwarzwald-Tuttlingen, Holger Haller.

Die goldene Verbandsehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft und Zucht erhielten Dieter Ginter, Hedwig Nagel, Ernst Wiehl, Berta Haberer, Georg Aberle, Pius Kunz und Sybille Kremer (35 Jahre). Mit der Verdienstmedaille des Landesverbandes für Jahrzehnte Mitgliedschaft und Funktionärstätigkeit wurden Konrad Kunz und Ulrich Kunz gewürdigt.

Für großartige Zuchterfolge und 25-jähriges aktives Züchten wurde Alexander Zinell mit der silbernen Ehrennadel des Bundesverbands ausgezeichnet. Die höchste vom Landesverband zu vergebene Auszeichnung, Meister der Schwäbischen Rassekaninchenzüchter, wurde Raimund Roth zuteil.

Mit der silbernen Ehrenmedaille des Verbands wurden außerdem die Jungzüchter Natascha Roth und Steffen Kremer geehrt.

Vorsitzender Thomas Broghammer heftete Karl Martin Rinker, Lothar Mager (passiv), Werner Blessing, Jutta Klausmann und Isabelle Kramer für 25-jährige Mitgliedschaft die silberne Vereinsehrennadel ans Revers. Die bronzene Ehrennadel gab es für Sandra Hils, die seit zehn Jahren aktiv beim Kleinzierzuchtverein Aichhalden mitwirkt. Die örtlichen "Original Geißbockmusikanten" umrahmten den Festakt musikalisch und spielten hinterher noch zur Unterhaltung auf.

Zwischendurch sorgte das Kabarett-Duo "Friedchen (Petra Schullian) und Mariechen" (Birgit Kunz) mit ihrem frechen Mundwerk für Heiterkeit. Da hatten die Festbesucher einiges zu lachen.