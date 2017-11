Aichhalden. "Das Lernen lernen" ist der Titel eines kostenlosen Vortrags, der am Donnerstag, 30. November, um 19 Uhr im Musikraum, Fachklassengebäude der GWRS Aichhalden, stattfindet. Ein Lerncoach zeigt Eltern im spannenden Vortrag zum Thema "Das Lernen lernen" unter anderem auf, welche Faktoren das Lernen der Kinder beeinflussen. Mit einfachen Tipps und Techniken für unterschiedliche Lerntypen können Kinder dauerhaft zum bestmöglichen Lernerfolg geführt werden. Konkret behandelt der Vortrag folgende Bereiche: Lernmethodik: Die richtigen Techniken und Lernmethoden für Ihr Kind; Motivation: Praktische Tipps zur Überwindung von "Null-Bock-Phasen"; Lerntypen: Wie Kinder lernen und welchem Lerntyp Ihr Kind entspricht; Kommunikation: Eltern und Kind – gemeinsames Lernen ohne Streit; Hausaufgaben: Wie Sie Ihrem Kind helfen können, schnell und effizient zu arbeiten; Gemeinsam für eine bessere Bildung. Die kostenlose Vortragsreihe "Das Lernen lernen" findet deutschlandweit an teilnehmenden Schulen statt und wird vom gemeinnützigen LVB Lernen e.V. angeboten. Der Vortrag richtet sich an alle Eltern mit schulpflichtigen Kindern – vom Grundschulalter bis zum Abitur. Mehr Informationen über die Referenten, den Verein und den Vortrag gibt es unter www.lvb-lernen.de Anmeldung zum Vortrag unter margit.vialkowitsch@aichhalden.de. Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.