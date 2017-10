Aichhalden Wanderer erkunden das Donautal

Trotz schlechter Wetterprognosen starteten 17 Wanderer am Samstagmorgen in Beuron zu einer sportlich-aktiven Wanderung mit etlichen kräftezehrenden Anstiegen. Nach einer Mittagsrast auf der Burg Wildenstein ging es vorbei an beeindruckenden Felsformationen, an denen man etliche Kletterer bei ihrem Sport beobachten konnte.

Das Etappenziel hieß Hausen im Tal. In der gemütlichen Gruppenunterkunft "Murmeltier" wurden die Wanderer herzlich empfangen und mit leckerem Abendessen verwöhnt.

Mit einem Schnaps wurde vor dem Schlafengehen noch der Sieg der Aichhalder Ringer im Lokalderby am selben Abend gefeiert.