Aichhalden Vollkasko für Vollpfosten

Aichhalden. Nachdem sich Django Asül vor seinem Programm mit Bürgermeister Ekhard Sekinger in der "Aichhalder Mühle" getroffen hatte, war er bestens auf dem Laufenden. Er kannte die örtlichen Vereine und lästerte herzhaft über umliegende Gemeinden wie Fluorn Winzeln. In großem Tempo plauderte der Kabarettist kuriose und pointenreiche Geschichten, die in der vollen Halle reichlich Lachsalven produzierten. Aufpassen musste man: Der niederbayrische Dialekt des Halbtürken forderte heraus. Einen Rückblick gab er in seine schulische Laufbahn. "Der soll aufs Gymnasium", habe sein Vater dem Lehrer damals verkündet. "Sag das besser deinem Sohn", erwiderte der Lehrer. Politisch nahm Django Asül Europa ins Visier seiner sarkastischen Gags. Mindestens eine Geschichte sei wahr. Eine Frau habe jahrelang für eine Schule gekocht. Der Bürgermeister entschied, dass diese Aufgabe EU-weit ausgeschrieben werden sollte. Den Auftrag erhielten schließlich die Malteser aus einem völlig anderen Bundesland, da sie das Essen sechs Cent günstiger anboten. Doppelzüngig und mit reichlich schwarzem Humor stellte der Kabarettist die Nachhaltigkeit dieser Politik in Frage.

Und zu den Flüchtlingen? "Beckenbauer soll Flüchtlingsbeauftragter werden. Der unterschreibt alles", erklärte Asül. Aus Griechenland sollten 50 000 Flüchtlinge auf Europa verteilt werden. Innerhalb von sechs Wochen hatte man 150 der Menschen schließlich umgesiedelt. Was für ein zweifelhafter Erfolg. Bayern werde einen Zaun wie Mazedonien aufbauen, prophezeite er. Aber er kämpfe ohnehin seit 1974 darum, dass die Balkanroute dicht gemacht werde. Die Türken verstand er damals sprachlich noch nicht. Heute verstehe er sie oft auch nicht. Dabei kamen die Türken bereits 1529 zu einer "dreiwöchigen Studienreise nach Wien".

Der Bühnenkünstler sprang von einem Argument zum nächsten. Am Ende schloss sich aber dennoch der Kreis. Spöttisch, spaßig verpackte er harte Aussagen. Spitze Zunge servierte tief greifende Themen.